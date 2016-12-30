 
Облачно: снег
-7°

Астана

Облачно: снег

Вероятность осадков: 79%

Влажность: 89%

Давление: 738 мм рт. ст.

Ветер: западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

335.00

30 декабря 

Курс НБРК

333.28

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.70

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

333.10

Продажа

335.00

Подробнее
352.50

30 декабря 

Курс НБРК

348.94

-

АЛМАТЫ

Покупка

348.50

Продажа

352.50

АСТАНА

Покупка

350.10

Продажа

354.00

Подробнее
Новости за сегодня

Вице-министром национальной экономики назначен Айбатыр Жумагулов

 

Сегодня министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил коллективу нового вице-министра Айбатыра Жумагулова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

«Постановлением правительства Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич назначен вице-министром национальной экономики», - сообщил Сулейменов.

Министр отметил профессиональные качества и опыт Жумагулова, выразив уверенность, что он будет эффективно использовать их в своей работе.

Жумагулов в последнее время занимал должность председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

В 1997 году окончил Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби по специальности «Экономика и менеджмент», в 1999 году магистратуру Казахской Государственной Академии Управления с присвоением степени магистра экономики. Трудовую деятельность в банковской сфере начал с должности главного аналитика Департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан.

В разное время работал Директором Департамента Казначейства АО «Банк Центр Кредит» и Первым Заместителем Председателя Правления АО «BCC-Invest» (Дочернее инвестиционное подразделение ОАО «Банк Центр Кредит»), где курировал управление фондами и капиталом банка, блок казначейства и торговые операции.

Помимо работы в банковской и инвестиционной сферах, трудился в Министерстве индустрии и новых технологий РК в должности директора Департамента базовых отраслей.

Занимал должность Управляющего директора АО «НУХ «Байтерек» и возглавлял Совет Директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», а также входил в состав Совета Директоров АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

 

30 декабря 2016, 11:53
Источник, интернет-ресурс: Министерства национальной экономики РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код