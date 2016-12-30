 
Облачно: снег
-7°

Астана

Облачно: снег

Вероятность осадков: 79%

Влажность: 89%

Давление: 738 мм рт. ст.

Ветер: западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

335.00

30 декабря 

Курс НБРК

333.28

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.70

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

333.10

Продажа

335.00

Подробнее
352.50

30 декабря 

Курс НБРК

348.94

-

АЛМАТЫ

Покупка

348.50

Продажа

352.50

АСТАНА

Покупка

350.10

Продажа

354.00

Подробнее
Новости за сегодня

Переговоры по Сирии в Астане не отменятся

 

Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад в телефонном разговоре обсудили договоренности о прекращении огня в Сирии и переходе к политическому процессу, сообщает пресс-служба Кремля. Об этом пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что сирийский лидер дал высокую оценку соглашениям и выразил готовность к их соблюдению.

Стороны сошлись в том, что запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию «явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса».

Официальный Дамаск и сирийская оппозиция договорились о прекращении огня на территории страны с 0.00 часов 30 декабря. Гарантами перемирия выступают Россия, Турция и Иран.

Соглашение подписали семь группировок, их общая численность достигает 60 тысяч человек. Отряды, не присоединившиеся к перемирию, перейдут в разряд террористических, подчеркнули в Минобороны.

Планируется, что дальнейшие мирные переговоры по Сирии с участием России, Турции и Ирана пройдут в Астане.

Напомним, ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал инициативу о проведении переговоров в Астане и заявил о готовности предоставить площадку для них. Глава государства подчеркнул, что наша страна изначально поддерживает международные усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Сирии.

 

30 декабря 2016, 11:51
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код