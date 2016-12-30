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В МВД пояснили, почему полицейские не будут пользоваться жезлами

30 декабря 2016, 12:04

В Казахстане перейдут к системе автопатрулирования.


Первый заместитель комитета административной полиции министерства внутренних дел РК Алибек Кенисбаев рассказал сегодня журналистам о том, что послужило толчком к переходу ведомства к работе в новом формате, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, под новым форматом, представитель МВД имел ввиду отказ полиции от использования жезлов при остановке автотранспорта.

По словам Кенисбаева, путь МВД к отказу от жезлов начался еще в 2014 году. Именно тогда была принята дорожная карта по реализации структурных реформ в системе органов внутренних дел. Был рассмотрен и передовой опыт зарубежных стран, где жезлы в работе дорожно-патрульной полиции не применяются.

«В связи с принятым решением в 2014-2015 годах, и полному переходу к системе авто патрулирования, а также расширении систем фото- видео- фиксации, которым, к слову сказать, сегодня выявляется каждое третье нарушение правил дорожного движения. Поэтому было принято решение отказаться от жезлов при остановке транспорта».

Остановка транспортных средств будет осуществляться с помощью специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине. В исключительных случаях (ДТП, ЧС, заторовые ситуации) транспортные средства будут останавливаться жестом руки, направленной на транспортное средство, с одновременной подачей свистка.

Стоит также отметить, что, говоря о международном опыте, полицейские имеют ввиду Израиль, США и Францию.

Автор Татьяна Ковалева, Астана
Фото kcdn.kz

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