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Новости за сегодня

Обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 3.120.012

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 28 декабря 2016 года произведено обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 3.120.012:

• Клиентское приложение СОНО для налогоплательщиков (скачать);

• Системные библиотеки, необходимые для работы клиентского приложения (скачать);

• Памятка по установке и настройке клиентского приложения (скачать);

• Руководство пользователя по работе в клиентском приложении (скачать).

В данной версии клиентского приложения:

• Доработаны формы налоговых регистров.

• Доработана печатная форма патента.


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