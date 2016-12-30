Казахстан и США начали выдавать 10-летние визы

Уходящий год ознаменовался очередным знаменательным событием в двусторонних отношениях с нашим стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки. 29 декабря 2016 года Казахстан и США запустили механизм взаимной выдачи 10-летних виз для граждан двух стран, что несомненно будет способствовать дальнейшему развитию деловых и общественных связей, сообщает пресс-служба МИД РК.

В этот день была выдана первая 10-летняя казахстанская виза гражданину США, бывшему руководителю-координатору консульской службы дипмиссии США в городе Алматы Яну Тернеру, который имеет непосредственное отношение к данному событию, - выступив в свое время его инициатором.

Четыре года назад была введена практика выдачи 5-летних виз между нашими странами. Убедившись в успехе данного начинания, которое способствовало активизации деловых контактов, Правительства Казахстана и США начали переговоры по увеличению срока выдаваемых гражданам двух государств виз до 10 лет, что является максимально возможным сроком в практике американской стороны. При этом сами переговоры, по международно-правовым меркам продлились относительно недолго. Все детали были согласованы в течение года.

Обладатель первой 10-летней казахстанской визы Я. Тернер поздравил своих соотечественников и всех казахстанцев с историческим достижением, которое, по его мнению, будет «лишь способствовать укреплению отношений между двумя странами».

«Не каждая страна имеет договоренность с США о выдаче 10-летней визы», - напомнил Я. Тернер, отметив, что «теперь Казахстан входит в очень эксклюзивный «10-летний клуб» стран мира, наряду с такими стратегически важными для нас государствами, как Китай, Индия, Мексика». «Увеличение срока действия виз стало возможным благодаря тому, что казахстанцы, посещающие США, показали себя с наилучшей стороны, соблюдая законы страны пребывания», - подчеркнул он.

Напомним, 25 декабря т.г. Казахстан и США отметили 25-летие установления дипломатических отношений.