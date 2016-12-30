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В Минюсте рассмотрят возможность снижения штрафов за нарушения ПДД

30 декабря 2016, 12:13

По тем нарушениям, которые являются основными причинами ДТП, грубым нарушениям ПДД снижение штрафов не предусматривается.


При министерстве юстиции создана рабочая группа по гуманизации административного законодательства. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель комитета административной полиции министерства внутренних дел Республики Казахстан Алибек Кенисбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я хотел бы отметить, что в настоящее время при министерстве юстиции создана рабочая группа, которая работает над совершенствованием норм законодательства, в рамках которого в целом и концептуально рассматривается дальнейшая гуманизация административного законодательства», - сказал Кенисбаев.

При этом он отметил, что в рамках рабочей группы среди общих вопросов рассматривается возможность гуманизации и снижения сумм штрафов за нарушения правил дорожного движения.

«Там по тем нарушениям, которые не влияют на ДТП, возможно, в рамках рабочей группы будут рассмотрены и вопросы по снижению суммы штрафов, - пояснил он и добавил. - По тем нарушениям, которые являются основными причинами ДТП, грубых нарушений ПДД. По ним снижение штрафов не предусматривается».

Автор Татьяна Ковалева, Астана
Фото МПС ДВД Алматы

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