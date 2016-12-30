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Новости за сегодня

Глава государства освободил от должности директора Музея Первого Президента РК

 

Распоряжением главы государства в связи с достижением пенсионного возраста освобождена от должности директор государственного учреждения «Музей Первого Президента Республики Казахстан» Алма Сагынгали, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Алма Сагынгали родилась 17 апреля 1956 года. С 1994 года она работала в Администрации Президента РК, возглавляла Личный архив и Библиотеку Главы государства. 1 сентября 2004 года Распоряжением Главы государства была назначена директором Музея Первого Президента РК.

 

 

30 декабря 2016, 12:19
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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