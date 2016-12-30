Как казахстанский госслужащий должен встречать Новый год

В Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции напомнили о том, как государственный служащий должен вести себя встречая Новый год , передает , передает МИА Казинформ





По словам руководителя департамента по Восточно-Казахстанской области Бахтияра Камалова, на Новый год госслужащий, во-первых, не должен чем-то выделяться.





"Когда мы приходим на госслужбу, сразу берём на себя ответственность, у нас есть определённые ограничения. В обществе, на мероприятиях госслужащий не может вести себя вызывающе или как-то отличаться, должен быть скромным", - рассказал он.





Бахтияр Камалов также подчеркнул, что в каждом органе есть уполномоченный по этике, и в государственных органах кодекс чести всегда - на видном месте, чтобы люди не забывали, что находятся на госслужбе.





"Практически каждый день мы проводим работу по соблюдению этики. Начиная от отношения к своей работе до внешнего вида. Что касается проведения мероприятий: это такие же люди, единственная особенность - он находится на государственной службе и должен строго соблюдать кодекс чести. Запрещать праздновать мы, конечно, не можем, если он встречает Новый год в кругу семьи, родственников и друзей", - добавил Камалов.



