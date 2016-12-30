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В Таиланде более 20 туристов эвакуированы с затонувшей в море лодки

30 декабря 2016, 12:39

Лодка дала течь в полутора километрах от берега Паттайи.


Более 20 туристов из Индии были эвакуированы с затонувшей лодки неподалеку от курортной Паттайи в Таиланде. Об этом в пятницу сообщает береговая охрана, передает ТАСС.

Инцидент произошел в четверг во второй половине дня, когда туристы возвращались из поездки по экзотическим островам. Примерно в полутора километрах от берега лодка дала течь и начала быстро тонуть, что привело к панике на борту.

Поблизости от места ЧП оказались две моторные лодки, которые подобрали туристов, сообщает беговая охрана. Никто из них серьезно не пострадал. Несколько человек получили незначительные ушибы. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Алексей Сковоронский
Иллюстративное фото с сайта pattayathailand.ru

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