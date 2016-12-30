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В МИР РК предложили три варианта вывоза застрявших в Шардже казахстанских туристов

30 декабря 2016, 12:53

Казахстан просит Эмираты помочь в перевозке туристов.


В Департаменте индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК прокомментировали ситуацию с застрявшими в Шардже казахстанцами. По информации МИР существует три варианта решения данного вопроса, передает Zakon.kz

Как отметил глава департамента Марат Игали, первый вариант: авиакомпания "Эйр Арабия" ставит дополнительные рейсы и вывозит пассажиров. В настоящее время, руководство авиакомпании не даёт четкого ответа по этому вопросу.

"Второе. Казахстанские туроператоры совместно бортом авиакомпании СКАТ вывозят с Шарджи наших туристов в Алматы и забирают обратным всех туристов которые должны вылететь в Шарджу. Компания "Эйр Арабия" позднее должна вернуть операторам стоимость транспортировки туристов.
Третий. Рассматриваются варианты, чтобы забрать наших туристов попутными авиарейсах при наличии свободных местах, или замены борта на более вместимые", - написал в Facebook М.Игали.

В настоящее время Министерством по инвестициям и развитию РК направлены письма по официальным каналам авиационным властям ОАЭ относительно приёма и обслуживания дополнительного борта под казахстанским флагом для отправки казахстанских туристов. Также отправлены письма на пролёт через верхнее воздушнее пространство сопредельным государствам.

Напомним, что 29 декабря 2016 года в связи с погодными условиями (сильный туман) в аэропорту города Шарджа (ОАЭ) были отменены все вылеты и прилеты авиарейсов.

По данным авиакомпании "Эйр Арабия", 29 декабря 2016 года с Шарджы должны был вылететь рейс в Алматы (180 чел.). Этот рейс был отменён. По информации туроператоров, все казахстанские пассажиры были накормлены и размещены по отелям.

Наряду с этим компания "Эйр Арабия" отменила в этот два рейса из Астаны и Алматы в Шарджу, согласно которым должны были вылететь 300 пассажиров, в том числе около 50 транзитных пассажиров через Шарджу на Коломбо (Шри Ланка).

30 декабря 2016 года аэропорт Шарджа начал принимать и отправлять авиарейсы. По информации "Эйр Арабия", сегодняшние рейсы вылетают по расписанию из Шарджы в 10:10 в Астану и в 11:30 в Алматы.

Фото: Io.ua

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