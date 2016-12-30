Серена Уильямс выходит замуж за основателя Reddit Алексиса Оганяна

Одной из лучших теннисисток планеты 35-летней американке Серене Уильямс сделали предложение руки и сердца. Избранником спортсменки оказался американский бизнесмен армянского происхождения, одним из основателей социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян, сообщает Избранником спортсменки оказался американский бизнесмен армянского происхождения, одним из основателей социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян, сообщает Zakon.kz





«Я пришла домой немного поздно. Кто-то упаковал сумку для меня. И ждала карета. Пункт назначения: Рим. Меня привезли туда, где состоялась наша первая встреча. И теперь круг замкнулся. Именно за этим столиком мы познакомились. Он опустился на колено и произнёс четыре слова, а я ответила: «Да», - рассказала Серена сайту Reddit.





35-летняя Серена и 33-летний Алексис начали встречаться осенью 2015 года. Уильямс является 22-кратной победительницей турниров серии «Большого шлема», а также обладательница четырех золотых олимпийских медалей.







Bear necessities Фото опубликовано Serena Williams (@serenawilliams) Ноя 28 2016 в 6:14 PST

That "i know you not talkin' to me" face 🍑 Фото опубликовано Serena Williams (@serenawilliams) Ноя 16 2016 в 7:58 PST