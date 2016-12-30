Серена Уильямс выходит замуж за основателя Reddit Алексиса Оганяна

30 декабря 2016, 12:54

Серена Уильямс объявила о грядущей свадьбе.Серена Уильямс объявила о грядущей свадьбе.


Одной из лучших теннисисток планеты 35-летней американке Серене Уильямс сделали предложение руки и сердца. Избранником спортсменки оказался американский бизнесмен армянского происхождения, одним из основателей социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян, сообщает Zakon.kz.

«Я пришла домой немного поздно. Кто-то упаковал сумку для меня. И ждала карета. Пункт назначения: Рим. Меня привезли туда, где состоялась наша первая встреча. И теперь круг замкнулся. Именно за этим столиком мы познакомились. Он опустился на колено и произнёс четыре слова, а я ответила: «Да», - рассказала Серена сайту Reddit.

35-летняя Серена и 33-летний Алексис начали встречаться осенью 2015 года. Уильямс является 22-кратной победительницей турниров серии «Большого шлема», а также обладательница четырех золотых олимпийских медалей.


Bear necessities

Фото опубликовано Serena Williams (@serenawilliams) Ноя 28 2016 в 6:14 PST

That "i know you not talkin' to me" face 🍑

Фото опубликовано Serena Williams (@serenawilliams) Ноя 16 2016 в 7:58 PST


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