Какая погода ждет казахстанцев на новогодние праздники

В новогоднюю ночь и праздничные дни синоптики не прогнозируют сильных морозов.

В новогоднюю ночь и праздничные дни синоптики не прогнозируют сильных морозов, температура воздуха предполагается выше обычной на 4-10ºС Под влиянием атмосферных фронтов, в большинстве областей ожидаются снегопады с метелями, сильный западный ветер, местами 15-25 м/с, в южных областях мокрый снег, гололёд и туман , передает , передает Zakon.kz





Температура воздуха в Казахстане 31 декабря 2016 - 4 января 2017:





на западе ночью 1-10ºС мороза, днем температура будет в пределах 5ºС мороза – 5ºС тепла;





на северо-западе и севере ночью 5-15ºС мороза, днем 2-10ºС мороза;





в центре ночью 7-12 ºС, местами 18-23 ºС мороза, днем 2-12 ºС мороза;





на востоке ожидается повышение температуры ночью от 8-18 ºС до 3-15 ºС мороза, днем от 3-15ºС до 0-5 ºС мороза, местами 8 ºС мороза;





на юге 5-10ºС, местами 13ºС мороза, днем понижение от 5-10ºС тепла, местами 2-7ºС мороза до 0-5ºС тепла, местами 5ºС мороза;





на юго-востоке ночью 2-13ºС мороза, днем 0-5ºС тепла, местами 3-8 ºС мороза.





г.Алматы: 31 декабря – 1 января погода без осадков, 2 января днем временами осадки, 3-его января, ночью 4 января временами снег, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью 2-7 ºС мороза, днем 0-5 ºС тепла, 4 января 0-5 ºС мороза.





г.Астана: 31 декабря – 4 января облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, 1-2 января порывы ветра 25 м/с. Температура ночью 6-11ºС, днем 2-7ºС мороза.





Напоминаем , что 1-2 января 2017 объявлено штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях. Ожидается метель, юго-западный ветер 15-20, порывы 25, местами более 30 м/с.





В Акмолинской области утром и днем 31 декабря ожидается метель, юго-западный ветер 15-20, порывы 25 м/с.





Будьте осторожны и счастливого Нового года!



