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В Усть-Каменогорске автомобиль сбил трех человек на остановке

30 декабря 2016, 13:01

Пострадавших госпитализировали с различными травмами.


29 декабря на проспекте Сатпаева автомобиль выехал на автобусную остановку и сбил двух пенсионерок и мужчину. Пострадавших госпитализировали с различными травмами, передает корреспондент YK-avto.kz.

По информации полицейских, ДТП произошло около 16:30 на автобусной остановке «проспект Сатпаева».

— 27-летний водитель автомобиля «Toyota Carina» из-за погодных условий не справился с управлением и допустил выезд машины на остановку, — сообщили в пресс-службе УВД Усть-Каменогорска. — В результате иномарка сбила трех человек: у гражданки 1941 года рождения врачи диагностировали перелом надколенника; у еще одной пенсионерки, также 1941 года рождения, — ушибы и, возможно, перелом плеча; у мужчины 1991 года рождения сдавление мягких тканей правой голени. Все трое госпитализированы в травматологическое отделение первой городской больницы.

В полицейском ведомстве также отметили, что на момент совершения ДТП автомобилист был трезв. В отношении водителя составлен протокол, а его автомобиль водворен на спецстоянку. Начато расследование.

Фото: из социальной сети

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