Самые жуткие катастрофы 2016 года

Уходящий 2016-й стал богатым на политические и экономические события, а также на трагедии, унесшие сотни жизней.

Конец года – традиционно время подведения итогов и, к сожалению, не всегда радостных. Уходящий 2016-й стал богатым на политические и экономические события, а также на трагедии, унесшие сотни жизней. Вашему вниманию подборка происшествий мира





Крушение ТУ-154

Самолeт Минобороны России Ту-154 начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.

По последним данным, на борту находились 92 человек, в том числе 8 членов экипажа, девять журналистов и 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, среди них руководитель народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов.

Версия теракта уже была исключена из списка основных. Рассматривается вероятность ошибки пилотирования, а также технической неисправности.

Теракт в Берлине









Фото: GLOBAL LOOK press\Michael Kappeler





Евросоюз 19 декабря потрясла трагедия. Беженец из Пакистана на грузовике врезался в толпу людей, пришедших на рождественскую ярмарку Брайтшайдплац в центре Берлина. Жертвами теракта стали более десятка человек. Еще около 50 попали в больницы в тяжелом состоянии.





Die Botschaft hat keine Angaben über im Vorfall in Berlin toten o. verletzten RUS Bürgern, bleiben im Kontakt mit @polizeiberlinpic.twitter.com/3sZHKFC1wj — Посольство РФ в ФРГ (@RusBotschaft) 19 декабря 2016 г.

Тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка поздно вечером, когда на ярмарке было больше всего посетителей. Фура проехала по территории ярмарки около 80 метров. У тягача были польские номера. Водитель попытался скрыться, но был схвачен. Второй человек, который находился в кабине во время наезда, был найден мертвым.





Оказалось, что при расследовании теракта правоохранительные органы Берлина совершили чудовищную ошибку. Оперативники признали, что поймали не того человека: настоящий преступник все еще на свободе. Следователи сообщили об этом местным спецслужбам. Все силы полиции Берлина подключились к поиску настоящего преступника.









Теракты в Турции









Теракты в Стамбуле. Фото: GLOBAL LOOK press/Dha





В уходящем году Турцию сотрясла целая серия терактов. Так, 13 марта вечером в центре Стамбула на автобусной остановке вблизи одного из офисов премьер-министра в момент большого скопления людей взорвался заминированный автомобиль, находившийся между двумя автобусами. Погибли 37 человек, пострадали 125.

Еще один теракт был совершен 25 мая в городе Даргечит провинции Мардин. При подрыве автомобиля со взрывчаткой, направленном курдскими повстанцами на военный лагерь, погибли 20 турецких солдат и 15 получили ранения.

Вечером 28 июня три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка. В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены.





Бельгийские теракты













Серия терактов произошла 22 марта в столице Бельгии Брюсселе. Два взрыва прогремели в зале вылетов аэропорта Брюсселя, еще два – в метро. Об ответственности за теракты заявила запрещенная в России террористическая группировка "ИГ".

При взрыве в аэропорту погибли 14 человек, 20 скончались в метро, 230 человек ранены. После трагедии в Бельгии был объявлен трехдневный траур. Бельгийская полиция сообщила имена двух смертников, совершивших самоподрыв. Ими были названы братья Ибрахим и Халид Эль Бакрауи, уроженцы Бельгии. Первый совершил теракт в аэропорту, второй – в метро. Через некоторое время был установлен также второй камикадзе из аэропорта – им оказался марокканец Наджим Лаашрауи. Был задержан и третий из подозреваемых, снятых камерой наблюдения аэропорта – Файсал Шефу.

Полиция сообщила, что рядом с одним из погибших предполагаемых террористов был обнаружен автомат Калашникова. Кроме того, в аэропорту было найдено третье, не сработавшее взрывное устройство.

Теракт на набережной Ниццы













Празднование Дня взятия Бастилии 14 июля в Ницце обернулся жуткой трагедией. В этот день около 22:30 по местному времени грузовик протаранил толпу собравшихся на Английской набережной. Люди пришли туда, чтобы посмотреть фейерверк.

По данным очевидцев, грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров набережной. Кроме того, злоумышленник открыл стрельбу. По словам одного из свидетелей, водитель грузовика специально вел машину так, чтобы задавить как можно больше людей.

Водитель грузовика проехал около двух километров и остановился, открыв огонь по прохожим и сотрудникам полиции, которые бросились ему наперерез и стали стрелять по грузовику. Было сделано несколько десятков выстрелов по кабине водителя, он был застрелен. В кабине правоохранители обнаружили пистолет, а также муляж огнестрельного оружия и гранаты.

Как выяснилось позднее, преступник Мохамед Лауэж-Булель, выходец из Туниса, взял грузовик с холодильной установкой напрокат за два дня до теракта. При въезде в город он обманул сотрудников полиции, представившись доставщиком мороженого. Полицейские поверили и пропустили его, не обыскав грузовик. После нападения в Ницце десятки человек погибли, более сотни были ранены. Водитель ликвидирован.





Крушение Boeing 737-800 в Ростове













Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai с 55 пассажирами и семью членами экипажа потерпел крушение в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта 2016 года. Катастрофе сопутствовали сложные метеоусловия – сильный боковой ветер и дождь. Все 62 человека, которые находились на борту, погибли.

Лайнер разбился во время второго захода на посадку, между попытками приземлиться прошло более двух часов. По словам друзей капитана, для него этот рейс должен был стать одним из последних, а перед вылетом он жаловался на усталость.

Столкновение с землей произошло на скорости более 600 километров в час с углом тангажа на пикирование более 50 градусов. Анализ информации бортовых самописцев показал, что экипаж самолета осуществлял заход на посадку в режиме ручного пилотирования (автопилот выключен).





Гибель детей на Сямозере в Карелии













Страшной трагедией обернулся для детей отдых в карельском парк-отеле "Сямозеро". Трагедия произошла 18 июня. В тот день школьники, отдыхавшие в парк-отеле, отправились в поход на лодках, однако попали в шторм. В сплаве участвовали 47 детей и четверо инструкторов.

Из-за сильных волн три лодки перевернулись и пошли ко дну. Школьники и взрослые пытались доплыть до берега, но сделать это удалось не всем. В результате 14 детей погибли. Трагедия произошла приблизительно в 16:30 по мск. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Организаторов детского отдыха обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.









На предварительном этапе расследования злополучный лагерь был закрыт, а его руководство задержано. В числе арестованных оказались директор оздоровительного учреждения Елена Решетова, ее заместитель Вадим Виноградов, а также инструкторы Лариса Васильева, Регина Иванова и Валерий Круподерщиков. За многочисленные нарушения Госинспекция труда в Карелии оштрафовала парк-отель на 505 тысяч рублей.

Землетрясения в Италии













Серия землетрясений произошла в этом году в Италии. В центре страны 25 августа начались подземные толчки магнитудой 6,0 балла. За ним последовала серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям небольших городов. В результате катаклизма тогда погибли почти 300 человек, более 400 пострадали. Свыше двух тысяч человек лишились крова.

Следующее землетрясение магнитудой 5,5 балла ударило по столице Италии 26 октября. В результате ущерб получили такие памятники архитектуры, как Колизей и Пантеон. От стихии пострадал и город Асколи-Пичено. Очаг залегал на глубине двух километров. Эпицентр расположился в 134 километрах от Рима в долине Вальнерина в горах Умбрии.



