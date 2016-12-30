Председатель Верховного Суда назвал работу пленарного заседания в 2016 году насыщенной и плодотворной

Сегодня Председатель Верховного Суда Кайрат Мами подвел итоги работы судебной системы в уходящем году.

К.Мами отметил, что 2016 год явился для судебной системы очень плодотворным. Говоря о достижениях судов в рамках 25-летнего юбилея Казахстана, он еще раз обратил внимание на выполнение всех организационных и правовых мероприятий, предусмотренных Планом Нации. Тем самым, обеспечено реформирование судебной системы и законодательства в интересах более глубокой практической реализации принципа верховенства закона и права. «Это позитивно сказалось на количественных и качественных показателях отправления правосудия, международном рейтинге нашей судебной системы, и главное - на состоянии и уровне судебно-правовой защищенности наших граждан», - сказал К.Мами.

Насыщенной назвал он и работу пленарного заседания Верховного Суда. Проведено 15 заседаний. Реализованы все предусмотренные Конституционным законом о судебной системе правомочия пленарного заседания, в том числе по формированию президиума, состава Судебного жюри, Международного Совета, НКС, по принятию и обновлению правовой базы их деятельности. Впервые и дважды в этом году судьями были обжалованы заключения пленарных заседаний (Павлодарского и Костанайского) областных судов по вопросу рекомендации на занятие должности судьи областного суда.

Значительные результаты и в сфере нормотворчества. В целях совершенствования и обеспечения единообразия судебной практики в 2016 году было принято 16 нормативных постановлений по многим актуальным вопросам судебной практики (для сравнения - в прошлом году мы приняли 8 нормативных постановлений).

«Все это хорошие результаты, но мы не должны останавливаться на достигнутом. Впереди у нас напряженная работа и новые задачи», - подчеркнул Председатель Верховного Суда, и, пользуясь случаем, поздравил присутствующих с наступающим Новым годом.