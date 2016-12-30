В США появился бюджетный трехколесник Vanderhall Venice

С 1,4-литровым турбомотором производства General Motors мощностью 200 лошадиных сил и шестиступенчатым «автоматом» трехколесник разгоняется с места до 96 километров в час менее чем за 5 секунд. Максимальная скорость модели составляет 210 километров в час.





Скромное оснащение Vanderhall Venice продиктовано предназначением модели: обеспечивать максимальное удовольствие от вождения за меньшие деньги. Однако, спорткар все же оборудовали обогреваемыми сиденьями и аудиосистемой с возможностью подключения внешних устройств по Bluetooth.





Кроме того, в набор стандартных опций Venice вошли антиблокировочная система тормозов, система помощи при экстренном торможении и «высокопроизводительные диски и тормозные суппорты», которые позволяют спорткару сбрасывать скорость с 96 километров в час до нуля менее, чем за 30,5 метра.