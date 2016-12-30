Как музыкальный бар певицы Сиви игнорирует законы и правила

Открывшийся 1,5 месяца назад в Алматы Лоунж бар «Sivi» работает незаконно и продолжает нарушать общественный порядок и покой горожан. Владелицей заведения является певица Сивиетта Махмуди, сообщает Zakon.kz.





Напомним , в редакцию издания обратились жильцы дома, в котором расположился шумный бар. Он занимает два этажа в старой 3-этажной хрущевке. Заведение громко заявило о себе вечером 15 ноября – в этот день С.Махмуди отмечала свой день рождения. Музыка, крики, смех и прочий шум не давали заснуть жильцам дома и подготовиться к новому рабочему дню. Они вызвали полицию, после чего музыка прекратилась, но шуметь гости бара продолжали до 4 утра, не давая спать обитателям дома. За нарушение общественного порядка певица и управляющий бара Абай Бекжуманов были оштрафованы, но соответствующих выводов не сделали. Банкеты все это время продолжаются с завидным постоянством.





Как уже сообщалось, дом старой постройки не имеет соответствующей шумоизоляции и вентиляции. Поэтому жильцы дома становятся невольными участниками проходяших в нем торжеств. Ранее С.Махмуди заявляла, что имеет все необходимые документы для работы заведения, но как выяснилось, это не так.





Нарушено самое главное требование – не было получено разрешение на работу данного заведения у самих жильцов. А то, что они его не дадут, сомневаться не приходится. Кроме того, законодательство предусматривает достаточно жесткие требования для работы объектов общественного питания. Подобные заведения обязаны иметь на руках санитарно-эпидемиологическое заключение о своем соответствии данной деятельности.





Однако заведение начало свою работу без получения необходимых на то документов в Департаменте по защите прав потребителей (бывшая СЭС). И, как отмечают в районном Управлении ЗПП, бар может представлять потенциальную угрозу для здоровья и жизни окружающих.





Дверь бара на втором этаже выходит в подъезд и доставляет массу неудобств для жителей подъезда, через нее днем и ночью снуют работники и гости заведения, не всегда в трезвом состоянии. А это уже нарушение закона о жилищных отношениях. Но и это не все, по информации ГАСК, помещение на втором этаже до сих пор не выведено из жилого фонда и числится как квартира, двухэтажная стеклянная пристройка также не узаконена.





К тому же налоговая проверка показала, что бар начал свою работу без регистрации. ИП на имя Бекжуманова было открыто только 6 декабря. Ну и соответственно не имеет ни кассового аппарата, ни пос-терминала.





Ну и самое важное, о чем мы писали в предыдущей публикации, любые заведения просто обязаны соблюдать режим работы и не издавать никаких шумов после 23 часов. Л оунж бар же работает и доставляет неудобства исключительно после указанного времени. Такое заведение в принципе не должно находиться в жилом доме.





Между тем владелица заведения не обращает внимания на все перечисленные нарушения и продолжает его деятельность. Видимо для того, чтобы закрыть его, необходимо дождаться какой-нибудь чрезвычайной ситуации – отравления, пожара или доведения кого-нибудь до самоубийства, провоцирования на противоправные действия.



