Hyundai покажет в Лас-Вегасе экзоскелет

Предполагается, что в будущем эта технология станет ключевым элементом повседневной жизни, создав непрерывную связь между транспортным средством, «умным» домом и рабочим местом человека.













В дни шоу по улицам города будут колесить беспилотники Hyundai Ioniq, а в это время на стенде CES посетители выставки смогут испытать ощущения от поездки на автопилотируемом автомобиле, воспользовавшись тренажерами со шлемами виртуальной реальности. Также Hyundai продемонстрирует гибридную и полностью электрическую версии модели Ioniq и экзоскелет Healthcare Cockpit, связывающий водителя и автомобиль в единое целое. Это техническое решение предназначено для людей с ограниченными возможностями, нуждающихся в физической поддержке при переноске грузов или выполнении повторяющихся действий. Кроме того, отдельным пунктом программы станет интерактивная презентация платформы «сетевого» автомобиля, которую Hyundai разрабатывает совместно с IT-компанией Cisco. Предполагается, что в будущем эта технология станет ключевым элементом повседневной жизни, создав непрерывную связь между транспортным средством, «умным» домом и рабочим местом человека.













Hyundai Ioniq – это одновременно и новая линейка экологичных автомобилей корейского бренда, и исследовательская программа, касающаяся технических решений для транспорта будущего. В лаборатории Project Ioniq ведутся разработки, направленные на снижение расхода энергии и объема вредных выбросов, повышение безопасности и комфорта поездок и увеличение степени свободы передвижения без отрыва от повседневной деятельности.





Текст: Александр Орехов Фото: Hyundai

Компания Hyundai рассказала о своем участии в предстоящей выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES). На ежегодном мероприятии, которое по традиции пройдет в Лас-Вегасе в первых числах января, корейский автопроизводитель представит свое видение будущего мобильности.