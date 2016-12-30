Hyundai покажет в Лас-Вегасе экзоскелет
30 декабря 2016, 14:26
Предполагается, что в будущем эта технология станет ключевым элементом повседневной жизни, создав непрерывную связь между транспортным средством, «умным» домом и рабочим местом человека.
Компания Hyundai рассказала о своем участии в предстоящей выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES). На ежегодном мероприятии, которое по традиции пройдет в Лас-Вегасе в первых числах января, корейский автопроизводитель представит свое видение будущего мобильности.
В дни шоу по улицам города будут колесить беспилотники Hyundai Ioniq, а в это время на стенде CES посетители выставки смогут испытать ощущения от поездки на автопилотируемом автомобиле, воспользовавшись тренажерами со шлемами виртуальной реальности. Также Hyundai продемонстрирует гибридную и полностью электрическую версии модели Ioniq и экзоскелет Healthcare Cockpit, связывающий водителя и автомобиль в единое целое. Это техническое решение предназначено для людей с ограниченными возможностями, нуждающихся в физической поддержке при переноске грузов или выполнении повторяющихся действий. Кроме того, отдельным пунктом программы станет интерактивная презентация платформы «сетевого» автомобиля, которую Hyundai разрабатывает совместно с IT-компанией Cisco. Предполагается, что в будущем эта технология станет ключевым элементом повседневной жизни, создав непрерывную связь между транспортным средством, «умным» домом и рабочим местом человека.
Hyundai Ioniq – это одновременно и новая линейка экологичных автомобилей корейского бренда, и исследовательская программа, касающаяся технических решений для транспорта будущего. В лаборатории Project Ioniq ведутся разработки, направленные на снижение расхода энергии и объема вредных выбросов, повышение безопасности и комфорта поездок и увеличение степени свободы передвижения без отрыва от повседневной деятельности.
Текст: Александр Орехов
Фото: Hyundai
Via cartimes
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