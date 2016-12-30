В Одессе ищут мужчину, планировавшего въехать в толпу людей на грузовике

Накануне в поселке городского типа Овидиополь Одесской области произошло двойное убийство — злоумышленник поджег два дома, а также намеревался совершить ДТП с большим количеством пострадавших.

Злоумышленник из Овидиополя Одесской области намеревался протаранить толпу в Одессе, сейчас его разыскивает полиция, сообщила пресс-служба национальной полиции Украины со ссылкой на заявление начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, передает сообщила пресс-служба национальной полиции Украины со ссылкой на заявление начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, передает РИА Новости





По данным полиции, накануне в поселке городского типа Овидиополь Одесской области произошло двойное убийство — злоумышленник поджег два дома, а также намеревался совершить ДТП с большим количеством пострадавших. "Для этого он планировал наехать на большое скопление людей на грузовом автомобиле, которым незаконно завладел", — сообщает полиция.





"Сейчас проводятся неотложные поисковые мероприятия. Задействована Национальная гвардия, СБУ и пограничники с целью его выявления — установления его фактического местонахождения и задержания подозреваемого", — приводит пресс-служба слова руководителя полиции Одесской области Головина.





По данным полиции, злоумышленник намеревался въехать на автомобиле в большую толпу людей в Одессе. Реализуя задуманное, он сел в грузовой автомобиль после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе и отправился в областной центр, во время движения по трассе мужчина совершил ДТП, но не остановился, сообщили в полиции.





Полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследование злоумышленника, заставив его изменить свой маршрут и увести грузовик от областного центра. Как сообщает полиция, он выехал на поле и на некоторое время оторвался от преследования, воспользовавшись большей проходимостью грузовика над легковыми автомобилями полицейских. Полиция добавляет, что после того, как грузовик все-таки застрял, злоумышленник бросил его и сбежал.





Территория, где был замечен злоумышленник, оцеплена. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются.





По данным полиции, злоумышленник может быть вооружен огнестрельным или холодным оружием, в случае его выявления гражданам следует звонить на спецлинию полиции "102".



