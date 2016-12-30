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Лучшие видео за год: слон-спаситель, ученый -"самоубийца" и горе-экстремал

30 декабря 2016, 14:47

Предлагаем подборку лучших видеороликов.


Редакция Ria.ru подготовила подборку лучших видео уходящего года. В 2016 году миллионы просмотров собрали ролики со слоном, спасшим человека, ученым, выстрелившим в себя под водой, экстремалом, которого от гибели отделяли пару сантиметров, и многие другие.




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