Лучшие видео за год: слон-спаситель, ученый -"самоубийца" и горе-экстремал
30 декабря 2016, 14:47
Предлагаем подборку лучших видеороликов.
Редакция Ria.ru подготовила подборку лучших видео уходящего года. В 2016 году миллионы просмотров собрали ролики со слоном, спасшим человека, ученым, выстрелившим в себя под водой, экстремалом, которого от гибели отделяли пару сантиметров, и многие другие.
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