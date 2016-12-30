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Десять лет назад казнили Саддама Хусейна

30 декабря 2016, 14:50

Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня казни президента Ирака Саддама Хусейна. Он руководил страной с 1979 года.


В 2003-м иракское правительство пало после вторжения войск США и Великобритании. Формальным поводом для этого стала информация о якобы создаваемом в Багдаде оружии массового поражения. Доказать эти данные Запад так и не смог. Бывший президент скрывался несколько месяцев. Затем его задержали и передали новым властям республики, передает телеканал НТВ.

Суд длился полгода. Хусейна обвинили в нападении на Кувейт, геноциде курдского населения, убийствах шиитских религиозных лидеров и оппозиционных политиков.

В ноябре 2006-го суд приговорил экс-президента к смерти через повешение. Казнь состоялась 30 декабря. Эксперты и политологи сходятся во мнении, что Америка и ее партнеры вторглись в страну под выдуманным предлогом.


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