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Центр социального обслуживания детей с психоневрологическими заболеваниями открыт в Актобе в рамках ГЧП

30 декабря 2016, 14:54

В Актюбинской области принимаются меры по созданию условий для детей-инвалидов, содействию их адаптации к жизни в обществе.


Еще один важный проект по созданию центра социального обслуживания детей с психоневрологическими заболеваниями реализован в Актобе в рамках ГЧП.

- По поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева в Казахстане создаются условия для социальной реабилитации, адаптации детей с ограниченными возможностями. Сегодня в Актобе открывается центр для социального обслуживания детей-инвалидов, ребенок не должен сидеть дома, должен общаться со своими сверстниками, а мы по мере возможности должны позаботиться о тех, кто нуждается в нашей поддержке, - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев на открытии социального объекта.

Глава региона Бердыбек Сапарбаев в сопровождении руководителя ТОО «Жайна» Нурилы Жарболовой осмотрел центр, в котором на площади в 1073,2 кв. м. персонал из 123 специалистов будет принимать детей-инвалидов и активно содействовать их адаптации в новой обстановке и жизни в коллективе, а также оказывать им специальные социальные услуги по социально-бытовому обслуживанию. Новый объект рассчитан на 100 мест.

Здесь будет организовано рациональное питание с учетом возраста и состояния здоровья ребенка, диспансеризация, лечение, специалисты будут оказывать консультативную помощь, а также проводить госпитализацию детей-инвалидов с участием лечебно-профилактических учреждений, заниматься обеспечением техническими средствами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Кроме того, в новом центре будет вестись коррекционно-развивающее и трудовое обучение детей-инвалидов, проводиться мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрению в практику передовых форм работы и методов обслуживания детей-инвалидов.

Фото: Astinfo.kz

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