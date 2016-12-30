В Рудном мать погибшей при родах женщины избила главврача

Нападение случилось в обеденное время, когда родственники покойной были у врача на приеме.





Эту информацию от источника в правоохранительных органах в телефонном разговоре подтвердила пострадавшая от побоев врач. Нападение случилось в обеденное время, когда родственники покойной были у врача на приеме.





"Мать умершей просила меня показать историю болезни. Я не смогла ей предоставить эти документы, так как они изъяты и находятся в комитете контроля фармацевтической и медицинской деятельности. По просьбе матери я связалась по телефону с руководителем комитета, он передал, что все нужные бумаги родственники обязательно получат. Я сообщила родным погибшей женщины, что расследование этого происшествия ведется двумя комиссиями, что гарантирует его объективность и непредвзятость. Но в какой-то момент я, встав из-за стола, повернулась спиной к посетительнице. Она резко схватила меня за волосы и, видимо, хотела нанести травму головы, разбила мои очки", - говорит врач.





По ее словам, дверь в кабинет была открыта, момент нападения увидели секретарь и бухгалтер больницы. Они оттащили нападавшую от врача, в то время как ее родственники оставались безучастно сидеть на диване в том же кабинете. На место происшествия была вызвана полиция, сейчас сотрудники берут показания у пострадавшей и свидетелей, после чего проведут необходимые действия с представителями нападавшей стороны.





Галина Баландина также заявила, что врач, который вел роды, результат которых оказался столь трагичен, все последние дни получал угрозы.





«Родственники покойной все время ему угрожают расправой за гибель роженицы, а врач все это время молчал и не рассказывал об этих событиях», - говорит Баландина.





В перинатальном центре Рудного гибель пациентки переживают очень тяжело, здесь отменены торжественные новогодние мероприятия, а случившееся воспринимается как "тяжелый моральный удар по репутации клиники". В то же время уже известны результаты вскрытия покойной.





По словам главного врача больницы, как и предполагалось, причиной смерти стала эмболия околоплодными водами. Диагноз подтвержден вскрытием, которое производили независимые профессионалы, и этот процесс скрупулезно фиксировался на видеокамеру. Смерть женщины, по утверждениям врачей, была скоропостижной, реанимационные мероприятия оказались безрезультатны. Эмболия - тяжелейшее осложнение, причем очень редкое, эту женщину никак было не спасти, о чем говорят все признаки, обнаруженные при вскрытии.





"Это прекрасно понимает и ее мать, которая на меня напала, потому что она сама врач, и ей не нужно лишний раз объяснять, что это за страшный диагноз. Тем не менее нас, врачей, все равно считают крайними, нам все равно хотят отомстить», - говорит Галина Баландина.





Факт получения телефонных угроз в свой адрес от родных погибшей роженицы подтверждает еще один врач - главный акушер-гинеколог Костанайской области Иван Янцен.



