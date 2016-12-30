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В Усть-Каменогорске поймали рысь

30 декабря 2016, 15:05

Она сидела на беседке.


В Усть-Каменогорске в районе КШТ обнаружили рысь, сообщает YK-news.kz.

Дикую кошку поймали и доставили в зоопарк Левобережного музея-заповедника.

Животное пришло в город 11 декабря. Рысь, сидящую на беседке в районе школы №44 по улице Утепова, заметил дворник.

"Мы сами не знаем, почему животное вышло к людям. С ней все в порядке, сейчас мы выделили ей отдельное место в зоопарке", — поделился заведующий отделом фауны Левобережного музея-заповедника Зайнетдин Шамшиев.

Отметим, что это уже вторая рысь, поселившаяся в Левобережном парке.

Фото: Виктор Абакумов

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