В Усть-Каменогорске поймали рысь
30 декабря 2016, 15:05
Она сидела на беседке.
В Усть-Каменогорске в районе КШТ обнаружили рысь, сообщает YK-news.kz.
Дикую кошку поймали и доставили в зоопарк Левобережного музея-заповедника.
Животное пришло в город 11 декабря. Рысь, сидящую на беседке в районе школы №44 по улице Утепова, заметил дворник.
"Мы сами не знаем, почему животное вышло к людям. С ней все в порядке, сейчас мы выделили ей отдельное место в зоопарке", — поделился заведующий отделом фауны Левобережного музея-заповедника Зайнетдин Шамшиев.
Отметим, что это уже вторая рысь, поселившаяся в Левобережном парке.
Фото: Виктор Абакумов
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