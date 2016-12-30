В Усть-Каменогорске поймали рысь

Дикую кошку поймали и доставили в зоопарк Левобережного музея-заповедника.

Животное пришло в город 11 декабря. Рысь, сидящую на беседке в районе школы №44 по улице Утепова, заметил дворник.





"Мы сами не знаем, почему животное вышло к людям. С ней все в порядке, сейчас мы выделили ей отдельное место в зоопарке", — поделился заведующий отделом фауны Левобережного музея-заповедника Зайнетдин Шамшиев.





Отметим, что это уже вторая рысь, поселившаяся в Левобережном парке.