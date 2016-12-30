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Новости за сегодня

Назначен замглавы Комитета по инвестициям МИР РК

 

Кайрат Карманов назначен заместителем председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали, передает Zakon.kz

Карманов Кайрат Жарылкасымович родился 13 апреля 1984 года. Закончил магистратуру Флоридского Атлантического университета и Мичиганский государственный университет, США, по программе «Болашак» по специальности «Городское и региональное развитие». Выпускник Евразийского национального университета им. Л.Гумилева по специальности «Международное право».

Трудовую деятельность начал консультантом ТОО «Центр устойчивого развития столицы» при ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования акимата города Астаны».

С 2009 года работал консультантом департамента по работе с иностранными инвесторами и ТНК ТОО «Центр экономической политики агропромышленного комплекса» АО «Казагроинновация» при МСХ РК.

С апреля 2010 года работал директором департамента инвестиционного сотрудничества, управляющим директором АО Правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest».

С декабря 2011 года работал заместителем председателя Правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest».

Последняя должность - с мая 2016 года советник председателя Правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest».

 

30 декабря 2016, 15:01
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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