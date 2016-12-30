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Назарбаев и Путин обсудили проведение в Астане переговоров по Сирии

30 декабря 2016, 15:17

Также обсуждались итоги состоявшихся в Санкт-Петербурге саммитов.


Президент Нурсултан Назарбаев и его коллега Владимир Путин обсудили вопросы проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, сообщает РИА Новости.

Обсуждались вопросы, касающиеся планируемого проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, а также итоги состоявшихся в Санкт-Петербурге саммитов Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Фото: Устинка Live.

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