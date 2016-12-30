После критики Сагинтаева в Темиртау наладили теплоснабжение

"Вы знаете, что была критика со стороны Главы правительства. Аким области два дня назад посещал станцию и давал ряд конкретных поручений. Срок – 30 декабря. Сегодня мы видим, поручения выполнены. В Темиртау сейчас тепло. В работе имеем 4 котла и 2 котла в резерве. Идет постепенный набор параметров давления и пара. На сегодняшний день теплоснабжение стабилизировалось, осуществляется с перегревом",- сказал заместитель главы региона Андрей Ляпунов.





На ТЭЦ-2 в работе 4 котла (№3,4,5,6), в резерве 2. В соответствии с температурой наружного воздуха, температурный режим на станции по графику – 80/500С, по факту – 89/530С. Котел №1 находится в работе. В соответствии с режимной картой идет набор тепломеханических параметров. В настоящее время давление пара составляет 45 кс*с/см2, температура - 250 0С.





"Вопрос стабильного прохождения отопительного сезона, наша первостепенная задача. Более 90% жилья города отапливается от ТЭЦ-2. Впереди праздничные дни и население города должно быть обеспечено всеми коммунальными услугами. Обеспечение качественным теплоснабжением населения региона зависит от слаженной работы теплоснабжающих предприятий",- резюмировал заместитель главы области.





На сегодняшний день прекратились звонки в первую приемную и жалобы в виртуальную приемную от жителей города Темиртау. Пресс-служба акима области совместно с представителями СМИ объездила около 80 многоэтажных жилых домов, встретилась с 50 семьями, и провели опрос среди жителей, где был задан главный вопрос: «Тепло ли в домах?». По словам жителей, теплоснабжение нормализовалась, около 24-29 градусов.



