После критики Сагинтаева в Темиртау наладили теплоснабжение
30 декабря 2016, 15:32
Теплоснабжение потребителей города обеспечивается с заданными параметрами, отключений по поставке коммунальных услуг нет.
Сегодня, 30 декабря, по поручению акима Карагандинской области были обсуждены вопросы прохождения отопительного сезона по городу Темиртау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.
Ранее Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев призвал к ответу акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдибекова за низкую температуру в домах жителей Темиртау
"Вы знаете, что была критика со стороны Главы правительства. Аким области два дня назад посещал станцию и давал ряд конкретных поручений. Срок – 30 декабря. Сегодня мы видим, поручения выполнены. В Темиртау сейчас тепло. В работе имеем 4 котла и 2 котла в резерве. Идет постепенный набор параметров давления и пара. На сегодняшний день теплоснабжение стабилизировалось, осуществляется с перегревом",- сказал заместитель главы региона Андрей Ляпунов.
На ТЭЦ-2 в работе 4 котла (№3,4,5,6), в резерве 2. В соответствии с температурой наружного воздуха, температурный режим на станции по графику – 80/500С, по факту – 89/530С. Котел №1 находится в работе. В соответствии с режимной картой идет набор тепломеханических параметров. В настоящее время давление пара составляет 45 кс*с/см2, температура - 250 0С.
"Вопрос стабильного прохождения отопительного сезона, наша первостепенная задача. Более 90% жилья города отапливается от ТЭЦ-2. Впереди праздничные дни и население города должно быть обеспечено всеми коммунальными услугами. Обеспечение качественным теплоснабжением населения региона зависит от слаженной работы теплоснабжающих предприятий",- резюмировал заместитель главы области.
На сегодняшний день прекратились звонки в первую приемную и жалобы в виртуальную приемную от жителей города Темиртау. Пресс-служба акима области совместно с представителями СМИ объездила около 80 многоэтажных жилых домов, встретилась с 50 семьями, и провели опрос среди жителей, где был задан главный вопрос: «Тепло ли в домах?». По словам жителей, теплоснабжение нормализовалась, около 24-29 градусов.
Теплоснабжение потребителей города обеспечивается с заданными параметрами, отключений по поставке коммунальных услуг нет. В целом, объекты жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме.
Фото: пресс-служба акима Карагандинской области
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