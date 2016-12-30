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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 333,54, EURKZT_TOD = 351,35, RUBKZT_TOD = 5,5183, USDKZT_0_001 = +6,3873 % годовых, USDKZT_0_002 = +7,1552 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 333,54 тенге за доллар США при объеме торгов 50 450 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 351,35 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5183 тенге за рубль при объеме торгов 83 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,29 тенге за доллар (+0,01 тенге), суммарный объем торгов - 86 500 тыс. USD (+11 550 тыс. USD).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,3873 % годовых при объеме торгов 310 500 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +7,1552 % годовых при объеме торгов 692 000 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах принял участие 21 банк.

30 декабря 2016, 15:48
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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