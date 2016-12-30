Назарбаев и Путин обсудили проведение в Астане переговоров по Сирии

Президент Нурсултан Назарбаев и его коллега Владимир Путин обсудили вопросы проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, сообщает РИА Новости.

Обсуждались вопросы, касающиеся планируемого проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, а также итоги состоявшихся в Санкт-Петербурге саммитов Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.