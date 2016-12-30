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Новости за сегодня

Самые необычные снежинки из бумаги

30 декабря 2016, 15:58

Если не в физике, то в мастерстве владения ножницами — точно!


Во всем должен быть смысл! Витиеватые бумажные узоры — это, конечно, здорово, но так обыденно и скучно. Представляем вашему вниманию 9 примеров новогодних украшений, которые заработают вам репутацию гения. Если не в физике, то в мастерстве владения ножницами — точно!



Альберт Эйнштейн



Мария Кюри



Эрвин Шрёдингер



Бэтмен



Железный человек



Каратель



Шторм (Люди X)



Суперженщина



Фото: Bigpicture.ru

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