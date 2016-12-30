Самые необычные снежинки из бумаги

Если не в физике, то в мастерстве владения ножницами — точно!









Альберт Эйнштейн









Мария Кюри









Эрвин Шрёдингер









Бэтмен









Железный человек









Каратель









Шторм (Люди X)









Суперженщина









Фото: B igpicture.ru

Во всем должен быть смысл! Витиеватые бумажные узоры — это, конечно, здорово, но так обыденно и скучно. Представляем вашему вниманию 9 примеров новогодних украшений, которые заработают вам репутацию гения. Если не в физике, то в мастерстве владения ножницами — точно!