Экс-руководителя контрразведки Китая обвинили во взяточничестве

Его обвиняют во взятках и превышении должностных полномочий. По данным следствия, он помогал бизнесу своих родственников.





Ма стал вторым высокопоставленным чиновником министерства общественной безопасности, против которого расследуют дело о коррупции.





В 2015 году бывшего главу спецслужбы Чжоу Юнкана приговорили к пожизненному заключению, а в 2016 году к различным тюремным срокам были приговорены члены его семьи.





Расследование против Ма началось в январе 2015 года, тогда же он был исключен из партии. Как передают китайские СМИ, экс-чиновника с большой вероятностью ждет тюремный срок.





Ма более 30 лет проработал в министерстве, где курировал контрразведку. В основном он работал с иностранными дипломатами, бизнесменами и журналистами.





С приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина в Китае началась масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой были выдвинуты обвинения против многих высокопоставленных чиновников.