Экс-руководителя контрразведки Китая обвинили во взяточничестве
30 декабря 2016, 16:06
Он стал вторым высокопоставленным чиновником министерства общественной безопасности, против которого расследуют дело о коррупции.
В Китае предъявили обвинения в коррупции бывшему заместителю министра общественной безопасности Ма Цзяню, сообщает BBC.
Его обвиняют во взятках и превышении должностных полномочий. По данным следствия, он помогал бизнесу своих родственников.
Ма стал вторым высокопоставленным чиновником министерства общественной безопасности, против которого расследуют дело о коррупции.
В 2015 году бывшего главу спецслужбы Чжоу Юнкана приговорили к пожизненному заключению, а в 2016 году к различным тюремным срокам были приговорены члены его семьи.
Расследование против Ма началось в январе 2015 года, тогда же он был исключен из партии. Как передают китайские СМИ, экс-чиновника с большой вероятностью ждет тюремный срок.
Ма более 30 лет проработал в министерстве, где курировал контрразведку. В основном он работал с иностранными дипломатами, бизнесменами и журналистами.
С приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина в Китае началась масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой были выдвинуты обвинения против многих высокопоставленных чиновников.
Фото: AFP.
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