Caterham построит свой спорткар без Renault

Совместный проект Caterham и Renault требовал от каждой из сторон инвестиций в размере 75 миллионов евро, но до расставания они успели вложить лишь около 20 миллионов.

Британская компания Caterham Cars собирается выпустить новую спортивную модель для массового рынка. Она будет продаваться параллельно с легендарной Seven, но, в отличие от последней, получит более привычный для современных покупателей дизайн.





Фактически, речь идет о возрождении проекта C120, замороженного из-за расставания с Renault. В 2012 году Caterham и Renault создали на базе завода французского автопроизводителя в Дьеппе совместное предприятие Societe des Automobiles Alpine Caterham, которым владели в равных долях. Партнеры собирались выпустить два заднеприводных купе, имеющих 70% общих деталей, но при этом отличающихся и внешне, и технически. Английский вариант носил кодовое имя Caterham C120, а французский должен был стать первой моделью возрожденного бренда Alpine. К осени 2013 года боссы двух компаний уже утвердили дизайн обеих моделей, но когда «Рено» показала свою машину фокус-группам, та получила противоречивые отзывы, и было решено отправить Alpine на доработку. Это, в свою очередь, затормозило развитие Caterham C120. Со временем творческие разногласия между двумя брендами усилились и по обоюдному согласию они прекратили сотрудничество – летом 2014 года Renault выкупила у Caterham его долю в СП.





Совместный проект Caterham и Renault требовал от каждой из сторон инвестиций в размере 75 миллионов евро, но до расставания они успели вложить лишь около 20 миллионов. Caterham – фирма нишевая, и любой новый продукт является серьезной нагрузкой для ее бюджета, поэтому теперь британцы снова ищут партнера. Даже с учетом уже проведенных работ в новом СП компании придется потратить более 50 миллионов евро, чтобы поставить автомобиль на конвейер.





Глава Caterham Грэм Макдональд сообщил британскому изданию Autocar, что, в отличие от C120, который задумывался как среднемоторное купе, новый спорткар будет иметь переднемоторную компоновку. При этом никаких конкретных договоренностей по этому проекту у «Кейтерэм» сейчас нет, и сроки выхода гипотетической модели на рынок неизвестны. Параллельно бренд работает над очередным обновлением открытого двухместного автомобиля Seven, которому в следующем году исполнится 60 лет. Нынешняя топовая «Семерка», имеющая индекс 620R, оснащается 2,0-литровым двигателем Ford с механическим нагнетателем, но ее преемница, по словам Макдональда, получит атмосферный агрегат, причем необязательно «фордовский».





Тем временем Renault уже открыла прием заказов на купе Alpine, которое разработала без Caterham. Компания принимает предоплату в 2 тысячи евро за автомобили из специальной серии Première Edition, которая будет ограничена 1955 экземплярами – в честь года основания Alpine. При этом технические характеристики спорткара до сих пор не раскрыты – известно лишь, что он развивает 100 км/ч за 4,5 секунды.



