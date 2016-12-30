В канун Нового года еще 522 квартиры предоставили к заселению в Шымкенте Холдинг «Байтерек» и КИК

Арендная плата не превышает 840 тенге за квадратный метр, квартиры по истечении 20-летнего срока становятся собственностью граждан. Квартиры в 5-ти этажных жилых домах расположены в новом микрорайоне города.

В Шымкенте – очередное новоселье для очередников, стоящих в очереди на получение жилья по государственным программам социального арендного жилья Нұрлы Жол и развития регионов до 2020 года. В микрорайоне «Асар» Казахстанской Ипотечной Компанией, дочерней организацией Холдинга «Байтерек», распределяются 522 квартиры. Среди новоселов – многодетные и неполные семьи; семьи, имеющие детей инвалидов; дети-сироты; оралманы; государственные служащие и работники бюджетных организаций.





Арендная плата не превышает 840 тенге за квадратный метр, квартиры по истечении 20-летнего срока становятся собственностью граждан. Квартиры в 5-ти этажных жилых домах расположены в новом микрорайоне города, выполнены в чистовой отделке и готовы к заселению - качественные сантехника, окна, кафель, линолеум и двери. Большинство применяемых строительных материалов – отечественного производства

С начала реализации государственных программ Нұрлы Жол и развития регионов до 2020 года в г.Шымкент Казахстанской Ипотечной Компанией построено и приобретено 2541 квартира по программе арендного жилья и в г.Туркестан 144 квартиры в рамках государственно-частного партнерства.





По республике этот показатель составил более 12 тысяч квартир, общей площадью более 700 тыс. кв. м. Жилые площади введены в эксплуатацию в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Усть-Каменогорск, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Семей, Талдыкорган, Тараз, а также в Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.

Всего за 5 лет реализации Программы планируется предоставить 1, 4 млн. кв. м. арендного жилья.





Справочно





АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» существует на финансовом рынке с декабря 2000 года. Компания является оператором программы арендного жилья для социально незащищённых граждан Республики Казахстан. К данным лицам относятся социально уязвимые категории граждан, в т.ч. многодетные, неполные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, оралманы, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций, инвалиды 1, 2 группы.

Стоимость жилья для арендаторов не превышает 1 120 тенге за квадрат в Алматы и Астане и 924 тенге в регионах.





АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Целью создания Холдинга является содействие развитию и диверсификации экономики, привлечение инвестиций, развитие кластеров и совершенствование системы корпоративного управления в его дочерних организациях. В Холдинг входят: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО «Казахстанский фонд гарантирования жилищного строительства», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Байтерек Девелопмент», ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund», АО «Экспертно-кредитная страховая корпорация «Казэкспортгарант». Холдинг имеет права владения и пользования государственным пакетом акций этих компаний.



