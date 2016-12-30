В Сирии нарушен режим перемирия

Режим перемирия, который был введен в Сирии с полуночи 30 декабря, был нарушен практически сразу после начала.





Перемирие было нарушено во время столкновения между повстанцами и правительственными войсками между провинциями Идлиб и Хама.





Как сообщили правозащитники, ситуация нормализовалась спустя несколько часов.



