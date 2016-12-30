В Сирии нарушен режим перемирия
30 декабря 2016, 16:18
Как сообщили правозащитники, ситуация нормализовалась спустя несколько часов.
Правозащитники сообщили о нарушении начавшегося в Сирии перемирия, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Режим перемирия, который был введен в Сирии с полуночи 30 декабря, был нарушен практически сразу после начала.
Перемирие было нарушено во время столкновения между повстанцами и правительственными войсками между провинциями Идлиб и Хама.
Как сообщили правозащитники, ситуация нормализовалась спустя несколько часов.
Фото: РБК-Украина
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