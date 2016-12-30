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В Сирии нарушен режим перемирия

30 декабря 2016, 16:18

Как сообщили правозащитники, ситуация нормализовалась спустя несколько часов.


Правозащитники сообщили о нарушении начавшегося в Сирии перемирия, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Режим перемирия, который был введен в Сирии с полуночи 30 декабря, был нарушен практически сразу после начала.

Перемирие было нарушено во время столкновения между повстанцами и правительственными войсками между провинциями Идлиб и Хама.

Как сообщили правозащитники, ситуация нормализовалась спустя несколько часов.

Фото: РБК-Украина

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