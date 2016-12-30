Казахстанские керлингисты приступили к заключительному этапу подготовки к Универсиаде-2017

Керлинг в Казахстане является одним из динамично развивающихся видов спорта, с 1998 года этот вид вошел в олимпийскую программу.

Сборная Казахстана по керлингу продолжает свою подготовку к 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 в Алматы. В ноябре казахстанские керлингисты провели учебно-тренировочные сборы в Южной Корее и выступили на Тихоокеанско-Азиатских играх. Заключительную часть подготовки к домашней Универсиаде команда проводит в Алматы.





Керлинг в Казахстане является одним из динамично развивающихся видов спорта, с 1998 года этот вид вошел в олимпийскую программу. После того, как Алматы получил право на проведение зимней Универсиады керлинг получил дополнительный импульс в развитии. По словам генерального секретаря Ассоциации керлинга Республики Казахстан Виктора Ким на Универсиаде в Алматы выступит молодая и амбициозная команда.





«Мы привлекли в национальную сборную спортсменов из десяти регионов Казахстана, Все ребята дышат и живут керлингом и хотят заниматься. Сейчас у нас 20 человек в команды и все готовы выступать. Но надо понимать, что они занимаются всего 1-2 года, а на Универсиаде команды мирового уровня всегда представлены самыми сильными составами, так сложилось исторически. Универсиада это второе соревнование по значимости после Олимпийских игр, и сюда приезжают лучшие команды мира - Россия, Швейцария, Чехия, Германия, Швеция, Канада, Южная Корея, Япония. Естественно нам будет трудно с ними состязаться, но мы будем бороться».





Члены национальной сборной Казахстана по керлингу настроены на борьбу и намерены достойно представить страну на таком крупном спортивном мероприятии.





«Подготовка к Универсиаде у нас идет полным ходом. Делаем все, что от нас зависит. Соревнования совсем близко чувствуется волнение - это большая ответственность выступать в родных стенах. На нас будут смотреть наши болельщики поэтому мы должны выложиться на все сто процентов и показать все что мы можем». – сказала скип женской сборной Казахстана Рамина Юничева.





Соревнования по керлингу на Универсиаде-2017 пройдут на раскаточном стадионе ледового комплекса «Алматы-Арена». Всего будет разыграно два комплекта наград.



