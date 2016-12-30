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Застрявших в Шардже туристов рассаживают на все свободные места в самолетах

30 декабря 2016, 16:27

В аэропорту Шарджа по-прежнему сохраняется туман, а также наблюдается большое скопление самолетов и пассажиров.


Директор департамента индустрии туризма Марат Игали на своей странице в Facebook сообщил, что в настоящий момент оперативный штаб Министерства по инвестициям и развитию РК совместно с туроператорами и авиакомпаниями производит рассадку пассажиров на все свободные места по направлению в ОАЭ, а также из аэропорта Шарджа в Казахстан, передает Zakon.kz

По его информации, национальный авиаперевозчик «Air Astana» поменял воздушное судно, которое должно было лететь сегодня в ОАЭ, на более вместительное для вывоза казахстанских туристов на отдых в ОАЭ.

М.Игали также отметил, что в аэропорту Шарджа по-прежнему сохраняется туман, а также наблюдается большое скопление самолетов и пассажиров.

Оперативный штаб Министерства по инвестициям и развитию РК находиться на постоянной связи с Генеральным консульством РК в ОАЭ Министерства иностранных дел РК.

Фото: Sputnik Казахстан

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