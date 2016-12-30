Застрявших в Шардже туристов рассаживают на все свободные места в самолетах
30 декабря 2016, 16:27
В аэропорту Шарджа по-прежнему сохраняется туман, а также наблюдается большое скопление самолетов и пассажиров.
Директор департамента индустрии туризма Марат Игали на своей странице в Facebook сообщил, что в настоящий момент оперативный штаб Министерства по инвестициям и развитию РК совместно с туроператорами и авиакомпаниями производит рассадку пассажиров на все свободные места по направлению в ОАЭ, а также из аэропорта Шарджа в Казахстан, передает Zakon.kz
По его информации, национальный авиаперевозчик «Air Astana» поменял воздушное судно, которое должно было лететь сегодня в ОАЭ, на более вместительное для вывоза казахстанских туристов на отдых в ОАЭ.
М.Игали также отметил, что в аэропорту Шарджа по-прежнему сохраняется туман, а также наблюдается большое скопление самолетов и пассажиров.
Оперативный штаб Министерства по инвестициям и развитию РК находиться на постоянной связи с Генеральным консульством РК в ОАЭ Министерства иностранных дел РК.
Фото: Sputnik Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837122-82676f91f561a268c24d91c931c302cd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com