Alfa Romeo и Maserati сменят владельца

Италоамериканский концерн Fiat Chrysler Automobiles может реализовать часть своих активов, чтобы рассчитаться с долгами. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на аналитиков Evercore ISI и Berenberg Bank.





Автомобильная группа, образовавшаяся в начале 2014 года после полного поглощения «Крайслера» «Фиатом», уже давно испытывает финансовые трудности: к концу третьего квартала нынешнего года чистый долг FCA составлял почти 7 миллиардов долларов США. Чтобы погасить его, концерн может продать бренды Alfa Romeo и Maserati, а также производителя автокомпонентов Magneti Marelli.





В последнее время FCA переориентирует свой бизнес на внедорожники и пикапы, поскольку именно в этих сегментах авторынка концерн получает наибольшую прибыль. Подразделение FCA US LLC (бывшая Chrysler Group) уже подтвердило отказ от производства легковых автомобилей на территории США: седаны Chrysler 200 и Dodge Dart просто снимут с конвейера, а сборку ряда других моделей перенесут в Канаду, Мексику и иные страны. Вместе с тем компания увеличит инвестиции во внедорожные бренды Jeep и Ram.





Alfa Romeo и Maserati во многих отношениях являются единой фирмой: у них общее руководство, общие технологии и производство. Реализация амбициозного плана по возрождению бренда Alfa Romeo дается «Фиату» с трудом: материнская компания уже не раз откладывала выпуск новых моделей. Тем не менее, уже вышедшие на рынок седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Maserati Levante сыграли немалую роль в возвращении FCA к прибыльности: если в третьем квартале 2015 года концерн потерял 337 миллионов евро, то за аналогичный период 2016-го вышел в плюс на 606 миллионов. Производитель возлагает большие надежды на представленный недавно кроссовер Alfa Romeo Stelvio и универсал Giulia, который должен выйти в конце следующего года, но усиливающееся недовольство акционеров действительно может побудить FCA к продаже двух премиальных марок.





Проблема состоит еще и в том, что найти покупателей на Alfa Romeo и Maserati будет не так просто – крупным автопроизводителям не нужна внутренняя конкуренция. Volkswagen Group проявляла интерес к «Альфе» еще в 2010 году, но это было до Дизельгейта, ради борьбы с последствиями которого немцы даже решили сократить собственный модельный ряд.



