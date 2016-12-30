Ерлан Идрисов назначен послом РК в Великобритании

Экс-министр иностранных дел Ерлан Идрисов, которого глава государства на этой неделе освободил от должности, назначен послом Республики Казахстан в Великобритании. Об этом Нурсултан Назарбаев сообщил на встрече с руководящим составом министерства иностранных дел, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Глава государства представил нового министра иностранных дел К.Абдрахманова. Наряду с этим, Президент Казахстана, сообщив о назначении Ерлана Идрисова послом Республики Казахстан в Великобритании, поблагодарил его за проделанную работу на посту руководителя ведомства.

Идрисов Ерлан Абильфаизович

Дата рождения: 28.04.1959

Место рождения: КазССР; Карагандинская область; г. Каркаралинск

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1976-1981)

· Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР (1990-1992)

Специалист-международник

Трудовой стаж:

· Референт-переводчик объединения «Тяжпромэкспорт» Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям, город Карачи (Пакистан) (1981-1985);

· Второй секретарь консульского отдела, первый секретарь - помощник министра, заведующий отделом печати и информации, советник по международным экономическим отношениям, заведующий отделом государственного протокола Министерства иностранных дел Казахской ССР (1985-1990);

· Сотрудник группы внешней политики Посольства СССР в Индии (1991);

· Первый секретарь Постоянного представительства Республики Казахстан при ООН (1992-1995);

· Начальник управления стран Америки, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1995-1996);

· Помощник Президента Республики Казахстан (01.1996-01.1997);

· Первый заместитель министра, директор департамента, вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (01.1997-12.10.1999);

· Министр иностранных дел Республики Казахстан (13.10.1999-28.01.2002);

· Первый Вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (28.01.2002-13.06.2002);

· Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству (14.06.2002-03.07.2007);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (04.07.2007-09.2012);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия по совместительству (11.09.2007-07.2012);

· Министр иностранных дел Республики Казахстан (09.2012; переназначен - с 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015, переназначен - с 13.09.2016-28.12.2016)

Прочие должности:

· Член совета директоров ЗАО «Казатомпром» (1998-1999);

· Член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (с 08.06.2016)

Партийная принадлежность:

· Член КПСС (1986-1990)

· Член партии НУР ОТАН

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Ордена «Кұрмет» (2002), «Парасат» (2008);

· Юбилейные медали: «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I степени (08.05.2015)

Научные, литературные труды, публикации:

· Автор ряда публикаций

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Майор запаса.