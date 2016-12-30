В Карагандинской области амнистировали осужденного по делу о сибирской язве ветеринара

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован либо опротестован в апелляционной инстанции.

В Шетском районе Карагандинской области вынесли приговор по делу о сибирской язве в отношении ветеринара, которого сразу же амнистировали, сообщает МИА «Казинформ»





«Рассмотрено уголовное дело в отношении 62-летнего сотрудника КГП «Ветеринарная станция Шетского района», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РК (Нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия). Подсудимый признал вину полностью. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев с применением пробационного контроля. В отношении осужденного применена норма Закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК», и он освобожден от отбытия наказания», - сказали в канцелярии суда № 2 Шетского района.





Как следует из материалов дела, ветеринарный врач не придал значения звонку жителя села Еркиндик о заболевшем животном.





Он направил на место ветеринарного фельдшера, который осмотрел корову и визуально поставил диагноз, не усмотрев признаков сибирской язвы. Не было взято никаких проб для анализов. Хозяева решили забить скотину.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован либо опротестован в апелляционной инстанции.





Напомним, в июне в селе Еркиндик Шетского района Карагандинской области произошла вспышка сибирской язвы. Установлено, что сельчанин зарезал больную сибирской язвой корову и раздал мясо родственникам и соседям. В селе вводился карантин. В областную инфекционную больницу с подозрением на сибирскую язву госпитализировали 11 человек. Лабораторно подтвердилось 8 случаев. Двое заболевших скончались - 33-летняя женщина и 49-летний мужчина. По факту ЧС полицейские возбудили досудебное расследование по ст. 327 ч. 1 УК РК (Нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия). В связи с инцидентом в области увольнениями и выговорами наказали ряд чиновников.





Фото: МИА "Казинформ".