В Шымкенте активно развивают национальные виды спорта

Определен окончательный состав сборной Казахстана по фигурному к Главной целью следующего сезона станет проведение крупных состязаний в таких видах спорта как кокпар, аркан тарту, байге и многие другие. атанию на зимнюю Универсиаду-2017.

В Шымкенте прошла конференция по развитию национальных видов спорта. В качестве экспертов выступили директора городских спортивных школ, сообщает сообщает otyrar.kz





На конференции эксперты обсудили план работы на будущий год. Главной целью следующего сезона станет проведение крупных состязаний в таких видах спорта как кокпар, аркан тарту, байге и многие другие.





К слову, по словам экспертов, спортсмены ЮКО показывают отличный результат не только в Казахстане, но и за его пределами. В стране еще в 2004 году создана ассоциация национальных видов спорта, в состав которой входят федерации конного спорта, тогызкумалака, жекпе-жек и другие. Ассоциация имеет 18 областных, порядка 80 городских и районных, около тысячи сельских филиалов.



