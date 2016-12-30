Завершается первичное освоение средств по программе льготного автокредитования

Всего на реализацию Программы льготного автокредитования из Нацфонда РК по линии АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя структура АО «НУХ «Байтерек», далее – Банк, БРК) было выделено 26 млрд тенге.

На сегодняшний день в рамках первичного размещения освоено более 99,6% выделенных из Нацфонда средств по программе льготного автокредитования, оператором которой выступает БРК.





Всего на реализацию Программы льготного автокредитования из Нацфонда РК по линии АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя структура АО «НУХ «Байтерек», далее – Банк, БРК) было выделено 26 млрд тенге (в апреле 2015 года - первый транш в размере 15 млрд тенге, в январе 2016 года - второй транш в размере 11 млрд тенге). Целью этой Программы является поддержка казахстанских автопроизводителей путем стимулирования спроса со стороны населения.





«По состоянию на 22 декабря 2016 года с начала реализации программы льготного автокредитования банками второго уровня в рамках первичного размещения по первому и второму траншам освоено 25,9 млрд тенге, или 99,6% от всех выделенных средств. Эти средства снова направляются на автокредитование, так как программа рассчитана на 20 лет и продолжит работать в револьверном режиме», - сообщила Служба по связям с общественностью Банка развития Казахстана.









Револьверная (возвратная) схема кредитования означает, что за счет средств, поступающих от погашения основного долга физическими лицами, получившими кредит, банки будут выдавать новые займы на приобретение автомобилей. То есть, платежи от погашения заемщиками действующих кредитов вновь направляются на автокредитование.





Напомним, что в программе льготного автокредитования участвуют: АО «Народный банк Казахстана», АО ДБ «Сбербанк России», АО «Евразийский банк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Forte Bank», АО «АТФ Банк». Все шесть банков-участников программы льготного кредитования были определены государственной комиссией по модернизации экономики.





Конечным заемщикам - физическим лицам предлагаются 62 модели авто таких брендов, как «Kia», «Chevrolet», «Skoda», Hyundai, «SsangYong», «Peugeot», «Toyota» и т. д., сборка которых осуществляется на предприятиях ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АгромашХолдинг» и АО «АЗИЯ АВТО».





Наиболее востребованными брендами авто с начала реализации программы являются Hyundai, KIA, Skoda, Chevrolet и Lada. При этом, пятерку самых популярных моделей составляют Hyundai Elantra, Skoda Rapid, KIA Sportage, Hyundai Tucson и Lada 21214.





Справка БРК:





По состоянию на 22 декабря 2016 года 6 банками второго уровня по первому траншу в рамках первичного размещения в объеме 15 млрд тенге выданы 14 906,1 млн. тенге (99% от выделенных средств), при этом всего с учетом револьверного (возвратного) характера кредитования выданы займы на сумму 16 150,3 млн тенге (107,7%).





По второму траншу в объеме 11 млрд тенге в рамках первичного размещения выдано 11 млрд тенге (100 % от выделенных средств), при этом всего с учетом револьверного (возвратного) характера кредитования выданы займы на сумму 14 849,8 млн тенге (135%).



