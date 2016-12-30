Девять самых странных натурализаций и вызовов в сборную Казахстана

С момента вступления Казахстана в УЕФА через национальную команду прошло немало футболистов. Среди них были как натурализованные сборники, так и местные воспитанники. Вызов некоторых из них порождал большие споры и даже недоумения. С ходом времени приходило осознание того, что целесообразно было бы вместо них обкатывать своих футболистов. О нелепых и неоправданных вызовах рассказывает корреспондент Вызов некоторых из них порождал большие споры и даже недоумения. С ходом времени приходило осознание того, что целесообразно было бы вместо них обкатывать своих футболистов. О нелепых и неоправданных вызовах рассказывает корреспондент Vesti.kz





Денис МАЛИНИН





Воспитанник павлодарского футбола более сносно играл за другие команды, нежели за родной клуб - особенно за московскую "Нику", выступающую в любительской лиге России, и сатпаевский "Казахмыс" из первой лиги Казахстана. В общей сложности за эти коллективы он провел 84 матча и забил 27 мячей. При этом на серьезном уровне не играл. Тем не менее в 2009 году дебютировал в сборной Казахстана, выйдя на замену в матче против Хорватии. Игра проходила в Астане рамках отборочного этапа чемпионата мира-2010 и завершилась поражением хозяев 1:2. Она стала первой и последней для Малинина в футболке национальной команды. До сих пор непонятно, за какие заслуги он в ней оказался.





Алексей МУЛДАРОВ





Экс-защитник "Мордовии" неплохо смотрелся в "Актобе", куда перебрался в 2013 году. И все же не выглядел сильнее казахстанских футболистов, выступавших на его позиции в других клубах. Несмотря на это, был натурализован и провел три игры за сборную Казахстана. Впоследствии заметно сдал и перестал приглашаться в национальную команду. И стоило ради трех игр выдавать ему казахстанский паспорт?









Сергей ГРИДИН





Многие специалисты скептически относились к вызову этого нападающего в сборную Казахстана. Кроме того, один из бывших тренеров "Кайрата" не верил в него как в профессионального футболиста и просил не обольщаться его дублем 3 июня 2011 года в дебютном и победном матче с Азербайджаном (3:1), потому как он объяснял это тем, что футболистам свойственно играть ярко в первом матче, а дальше они либо на постоянной основе доказывают свою состоятельность, либо быстро сдуваются. Последнее и случилось с воспитанником "Цесны". За последние три года он сменил шесть клубов, но ни в одном из них не закрепился, что лишний раз свидетельствует о квалификации футболиста.





Алексей ПОПОВ





Данный защитник свои лучшие годы провел в родной Перми, где играл за местный "Амкар". Было время, когда он привлекался во вторую сборную России. Сыграл в матчах против вторых сборных Германии и Казахстана. Возможно, это стало одним из оснований его приглашения в сборную нашей страны Федерацией футбола Казахстана. Дебют пришелся на отборочную игру Евро-2012 с Турцией. Всего отыграл четыре матча. Хотя опять же не был лучшим в составе, тем не менее предпочтение отдавалось ему. Видимо, полагались на его опыт, который не особо помогал команде.









Роман УЗДЕНОВ





Пик его карьеры пришелся на период выступления за "Волгарь-Газпром" (47 игр, 18 голов). Потом в карьере были "Спартак" (Нальчик), в который возвращался четыре раза, а также "Атырау". Чуть ранее очутился в сборной Казахстана, которая на тот момент вполне могла обойтись без его помощи. Ведь были Алибек Булешев, Мурат Тлешев, Андрей Финонченко, Валерий Гаркуша. Но в федерации посчитали, что лишним не будет. В общем позволили ему сыграть в пяти матчах при двух забитых голах, после чего он перестал вызываться в команду.





Жасулан ДЕХКАНОВ (Жасур НАРЗИКУЛОВ)





Уроженец Узбекистана начинал карьеру в "Ордабасы". В последующем перешел в "Актобе" и за свою надежную игру удостаивался похвалы от Владимира Муханова. В 2006 году, на который пришелся дебют за сборную Казахстана, был уличен в использовании поддельных документов. Позже говорил, что стал жертвой недобросовестных людей. В результате скандала покинул нашу страну, отыграв какое-то время в Узбекистане. За казахстанскую сборную провел всего три игры. Перестал в нее вызываться после того, как немецкий специалист Бернд Шторк забраковал его, отметив, что у него нет вратарской школы. В 2011 году вернулся в чемпионат Казахстана.









Олег КОРНИЕНКО





Бывший защитник владикавказской "Алании" помог бы сборной Казахстана, если бы его натурализовали пораньше, а не в 2007 году, когда его карьера катилась к закату. В этом году голландский тренер Арно Пайперс пригласил защитника на международный турнир "Кубок Алма-ТВ". Плюс он провел два матча за национальную сборную, в том числе и отборочный поединок на чемпионат Европы-2008 против команды Армении, в котором вышел на замену вместо Нурбола Жумаскалиева. Остается сожалеть, что к его услугам прибегли очень поздно.





Арсен ТЛЕХУГОВ





Популярность обрел, выступая за "Женис" и "Кайрат". Забивал регулярно. А вот за сборную Казахстана провел всего одну игру. Кому была нужна такая запоздалая натурализация, как в случае с Корниенко, сейчас никто не ответит. А все же был лучшим бомбардиром казахстанского чемпионата 2001 и 2004 годов. Вдобавок признавался лучшим игроком 2001 года.









Олег МУСИН





Его появление в сборной Казахстана было инициировано первым иностранным тренером - россиянином Леонидом Пахомовым. Поначалу Мусин оставлял хорошее впечатление, был резвым и цепким фланговым защитником, чем, собственно, приглянулся "Кайрату". Но впоследствии быстро сдал и уже ничем особенным не выделялся даже в том же "Актобе". А его шесть игр за сборную Казахстана послужат лишь слабым утешением в его воспоминаниях о казахстанском этапе карьеры. Очевидно, что на тот момент стоило делать ставку на своих футболистов, а не давать шанс второсортным легионерам играть на международной арене и тем самым выбивать себе в клубах неплохие контракты по тем меркам.





Фото с сайта ФК "Мордовия"



