Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В США пропал самолет Cessna 525

30 декабря 2016, 16:40

На его борту находились шесть пассажиров.


Вскоре после вылета из аэропорта американского города Кливленд (штат Огайо) пропал легкий самолет Cessna 525, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, на его борту находились шесть пассажиров. Самолет следовал в аэропорт города Коламбус (штат Огайо).

Спасательные службы приступили к поисковой операции, плохие погодные условия осложняют поиски самолета.

Фото: Markus Buttinger

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код