В США пропал самолет Cessna 525
30 декабря 2016, 16:40
На его борту находились шесть пассажиров.
Вскоре после вылета из аэропорта американского города Кливленд (штат Огайо) пропал легкий самолет Cessna 525, передает ТАСС.
По данным местных СМИ, на его борту находились шесть пассажиров. Самолет следовал в аэропорт города Коламбус (штат Огайо).
Спасательные службы приступили к поисковой операции, плохие погодные условия осложняют поиски самолета.
Фото: Markus Buttinger
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