Казахстанский биатлон: с оптимизмом в Новый год

Биатлонисты национальной сборной Казахстана продолжают бороться за олимпийские лицензии на этапах мирового Кубка, показывая все лучшие и лучшие результаты. Но вспомним, с чего же все начиналось.

В преддверие нового 2017 года корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил проследить за историей развития биатлона в нашей стране.





Пионером от Казахстана на этапах мирового Кубка был такой известный биатлонист, как Дмитрий Пантов — ныне старший тренер нашей женской сборной. Он выступал еще в сезоне 1992/1993 годов. Первую свою спринтерскую гонку в норвежском Лиллехаммере Дмитрий закончил 35-м. В следующем соревновательном году Пантов не раз финишировал в двадцатке в индивидуальных гонках. Позже, в австрийском Бад Гаштайне 9 декабря 1994 года, Пантов, преодолев 20 километров без единой штрафной минуты, поднялся на бронзовую ступень пьедестала почета. В спринте же его лучшим показателем стало 15 место 15 марта 1997 года в Новосибирске. Дмитрий также участвовал в трех Олимпиадах, но занимал там места не выше, чем в пятом десятке, а вот на континентальных турнирах он завоевал три «золота» и три «бронзы» Азиад.





Высшие места в мужском спринте на Кубке Мира на счету Валерия Иванова: 12-й в Новосибирске 15 марта 1997 года и 10-й 10 января 1998 года в Рупольдинге.





У наших женщин первого по-настоящему значимого успеха добилась женская эстафетная четверка в составе Инны Шешкиль, Елены Мурашко, Галины Автаевой и Маргариты Дуловой, занявшая четвертую строку итогового протокола этапа Кубка Мира в немецком Рупольдинге в далеком 1994 году, причем это была первая эстафета для казахстанок на Кубке Мира в истории.





Месяц спустя Шешкиль на Олимпийских Играх в Лиллехаммере, несмотря на два промаха в спринте, могла оказаться в тройке лучших, однако упала за несколько метров до финиша и, уступив в итоге мизерные 5,1 секунды чемпионке, осталась с «деревянной» медалью (четвертое место). В спринте Кубка Мира в словацком Брезно Осбрлье 20 января 1996 года Инна была пятой.





Второй же результат в истории женских эстафет установлен все с теми же Шешкиль и Дуловой в составе уже на мировом первенстве в Брезно Осрблье 8 февраля 1997 года. Правда, на этот раз Маргарита бежала второй этап (Инна, как обычно, выступила в роли «забойщицы»), а уже после отправляла на дистанцию Елену Дубок, которая, в свою очередь, передала эстафету Людмиле Гурьевой, финишировавшей шестой.





Будучи ветераном команды Казахстана, Инна Шешкиль участвовала в Олимпийских Играх в Нагано, став там 20-й в спринте, 11-й в эстафете и 54-й в индивидуальной гонке на 15 километров, а ее напарница по эстафете подруга по команде Людмила Гурьева на той же классической дистанции была 23-й. Гурьева показала свой лучший результат в карьере на предолимпийском этапе в Антхольце, преодолев все ту же «индивидуалку» 22-й. Что же касается спринта Дуловой в Нагано, то она оказалась 18-й.





Самой же удачливой биатлонисткой Казахстана можно по праву назвать Елену Хрусталеву, выдержавшую перерыв после выступления за команду Беларуси. Получив казахстанское гражданство в 2006 году, Елена сначала показывала довольно скромные результаты. Но уже в сезоне-2007/2008 Хрусталева в немецком Оберхофе финишировала десятой в спринте. В следующем году она несколько раз попадала в двадцатку, а на чемпионате Мира в корейском Пхенчанге стала шестой в индивидуальной гонке. Пиком карьеры Хрусталевой можно назвать Олимпиаду в канадском Ванкувере: пятая в спринте, 11-я в преследовании, 27-я в масс-старте, и, что самое главное, — обладательница «серебра» в «индивидуалке».





Всего на счету Елены 15 медалей различного достоинства, добытых ею также на летних чемпионатах мира, Мемпионатах Азии и Европы, Азиатских Играх.





Хорошие результаты демонстрировала в сезоне-2010/2011 на Кубке Мира Марина Лебедева, заняв высокое шестое место в индивидуальной гонке в день Независимости Казахстана в 2010 году в Поклюке. Марине принадлежит и 10-е место в спринте на следующем этапе в Оберхофе.





Седьмыми стали наши девушки (Марина Лебедева, Инна Можевитина, Ольга Полторанина и Анна Лебедева) в эстафетной четверке в Антхольце 22 января 2011 года.





Старшая Лебедева, Анна, неоднократно пробивалась в тридцатку спринтов и пасьютов на Кубке Мира, а в сезоне-2009/2010 в Антхольце даже «забежала» на 19-ю строку преследования после 42 места накануне в спринте.





После некоторого безвременья 17 место 14 марта 2013 года в Ханты-Мансийске в спринте заняла Дарья Усанова, ровно через год повторившая аналогичное достижение уже 20 марта в Осло.





У мужчин же дела обстояли какой-то период гораздо хуже. Лишь Александр Червяков несколько раз попадал в тридцатки, а ведь он начал выступать аж в сезоне 2004/2005 года. Только в 2013 году «эстафету» по достойным местам перенял Ян Савицкий, показавший 11-е время в индивидуальной гонке на чемпионате Мира в Нове-Место. Так же в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Сочи он был 20-м, а в 2016 году на мировом первенстве в Осло — вновь 11-м.





Лишь в прошлом сезоне (2015/2016 гг.) пошли «кучные» серьезные результаты: Анна Кистанова замкнула двадцатку в спринте канадского Кэнмора, а Галина Вишневская была 15-й в индивидуальной гонке Рупольдинга и там же попала и в масс-старт (старт тридцати лучшим биатлонисток мира), стала она также 18-й в спринте в американском Преск Айле. Усанова в том же сезоне пробежала «инивидуалку» Эстерсунда 15-й, а в эстафете наша женская четверка попала в восьмерку мирового первенства в Осло Холменколлене (Норвегия).





Наконец, уже в этом году нынешний лидер мужской команды Казахстана Ян Савицкий на пару с Галиной Вишневской показали рекордный пятый результат в супермиксте Эстерсунда. Наши шли четвертыми, но совсем немного уступили хозяевам-шведам.





Галина так же здорово выступила в женской эстафете и в Поклюке, где вывела казахстанскую четверку на текущее второе место после своего шестикилометрового отрезка, отыграв гигантское отставание, при этом отстрелявшись без промахов.





Что касается индивидуальных показателей казахстанских биатлонисток, то Алина Райкова замкнула тридцатку спринта в чешском Нове-Место. До сей поры лучшими выступлениями щучинской «стреляющей лыжницы» были позиции в пятом десятке американского Преск Айла годичной давности.





Дарья Усанова трижды оказывалась в начале сезона в очках. На фоне остальных девушек наиболее скромно выступала в эстафете Анна Кистанова, но у нее заметно поступательное движение вверх: 68-я в спринте Эстерсунда, 64-я в аналогичной гонке и уже 57-я в Нове-Место, а затем и 56-я в преследовании там же. А вот «классическую» индивидуальную гонку в Швеции Анна преодолела с 30-м результатом, рекордным для себя в личных стартах.





Лучше всех же у наших пока выступает Галина Вишневская, устанавливавшая личные рекорд за рекордом (9-я — в спринте, 13-я — в преследовании, 22-я — в масс-старте), она и занимает высокую 23-ю позицию, имея 141 балл, в «генерале» мирового Кубка.





В мужской эстафете Ян Савицкий, Максим Браун, Василий Подкорытов и Антон Пантов финишировали 13-ми, что является для Казахстана повторением второго результата на этапах мирового Кубка в последнее три соревновательных года. Без доппатронов преодолел свой этап Антон Пантов. Василий Подкорытов в Эстерсунде немного не дотянул до своего второго «пасьюта» на Кубке Мира в карьере, завершив дистанцию 66-м. Третий результат в своей карьере в спринте (64 место) в Нове-Место показал уже Максим Браун.





На лыжне отечественные биатлонисты и биатлонистки пока тяжеловаты, за небольшим исключением, но, как утверждают тренеры сборной, все это следствие физических нагрузок, чтобы вывести команды на пик формы к главным стартам сезона — Азиаде, чемпионату Мира и Универсиаде.





Казахстанские биатлонисты неплохо выступили на трех стартовых этапах текущего сезона, так что в 2017 году мы вправе ожидать от наших сборных, как мужской, так и женской, повторения прекрасных результатов второй половины предыдущего сезона, а может быть — и большего количества цветочных церемоний и призовых мест. Как, впрочем, и максимального завоевания лицензий на белую Олимпиаду в Корее.





Антон Курилкин



