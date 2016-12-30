Модернизация КазПочты: «супермаркеты посылок» и многое другое

По мере модернизации в национальной почтовой службе Казахстана появляется много нового. Появляются новые услуги, меняется сама система работы. В текущем году состоялся запуск программы Модернизации 100 отделений «Казпочты» по всей стране.

Появились отдельные залы обслуживания по почтовым и финансовым услугам, зона для корпоративных клиентов, супермаркеты посылок, обменные пункты и зоны самообслуживания. Разделенные зоны помогут значительно сократить очереди и сэкономит время клиента.

Компания открыла в своих отделениях «супермаркеты посылок», позволяющие каждому получателю, получив SMS, быстро забрать почтовое отправление. В таком супермаркете автоматика позволяет забрать посылку в течение считанных минут.

Нововведения облегчили работу и сотрудникам «Казпочты», и её клиентам, считает директор Атырауского филиала Бауыржан Утепбаев. «Вы можете получить весь спектр услуг по принципу безбарьерного обслуживания на основе электронной очереди: почтовые отправления, финансовые операции, обмен валюты, счета, карты. Есть зона корпоративного обслуживания для корпоративных клиентов, которая работает 24 часа. Сейчас мы проводим модернизацию сразу в нескольких отделениях. А поскольку в регионе очень много иностранных компаний, будем привлекать на работу операторов со знанием английского языка».

Активная модернизация почтовой сети проходит в ряде регионов, среди которых Кызылординская область. В областном центре открываются современные почтовые отделения с полным комплексом автоматизированных услуг и сектором самообслуживания. Также в Кызылорде, Атырау, Павлодаре и других городах внедряется безбарьерная зона для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрены специальный лифт-механизм для подъема и другие системы, облегчающие им доступ к услугам почты.

В «Казпочте» с 2006 года не было столь масштабной модернизации. В 2017 году свои двери откроют ещё 400 отделений, модернизированных в рамках новой концепции услуг национальной почты Казахстана.