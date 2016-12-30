Н.Назарбаев встретился с руководящим составом министерства иностранных дел

Сегодня Нурсултан Назарбаев встретился с руководящим составом министерства иностранных дел. В ходе встречи он представил нового министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в условиях кризисных явлений и изменившейся глобальной ситуации перед МИДом стоит много новых задач, требующих новых подходов. Уже с 1 января Казахстан приступит к работе в Совете Безопасности ООН.

«Избрание в непостоянные члены этой структуры является подтверждением уважения к нашей стране со стороны мирового сообщества. Это ответственная задача, требующая обеспечения глобального лидерства Казахстана в движении за безъядерный мир и в других вопросах международной повестки», - отметил Глава государства.

Также Президент Казахстана отметил, что в январе наша страна принимает 28-ю Всемирную зимнюю Универсиаду, участниками которой станут представители многих стран. Кроме того, Нурсултан Назарбаев обратил внимание на предстоящую в июне-сентябре международную выставку «Астана ЭКСПО-2017». Свое участие в выставке подтвердили представители 112 государств и 18 международных организаций. Успех мероприятия во многом зависит от целенаправленной работы МИДа.

Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к проведению в ближайшей перспективе переговоров по сирийской проблематике в Астане.

В качестве важной задачи Нурсултан Назарбаев определил выстраивание максимально эффективной работы в рамках Евразийского экономического союза с учетом наших национальных интересов. «В условиях мирового экономического кризиса, системным элементом первостепенной важности в деятельности органов дипломатической службы страны должно оставаться экономическое измерение. Необходимо заниматься вопросами привлечения инвестиций и экспорта отечественных товаров. В этой связи работа МИДа и посольств должна быть усилена. Следует предметно поработать над подготовкой крупных международных мероприятий, которые запланированы в Астане в следующем году - саммитов ШОС и ОИС», - подчеркнул Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отдельно указал на необходимость работы посольств в части осуществления соответствующего контроля за соблюдением торгово-экономических договоренностей, заключенных Казахстаном с другими государствами, обратил внимание на высокую ответственность сотрудников министерства, представляющих нашу страну за рубежом, и связанную с этим значимость тщательной проработки кадровых вопросов. В завершение Глава государства отметил хороший уровень деятельности внешнеполитического ведомства, поздравив всех с наступающим Новым годом.