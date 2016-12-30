Подписан закон «О дактилоскопической и геномной регистрации»
30 декабря 2016, 16:54
Органами внутренних дел осуществляется постановка на дактилоскопический учет лиц, вовлеченных в уголовный или административный процессы
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О дактилоскопической и геномной регистрации», направленный на создание правовых основ дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Согласно закону, каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую и геномную регистрацию, гарантировано установление личности при несчастных случаях, при природных катаклизмах (наводнениях, землетрясениях, пожарах), авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти.
В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопическая или геномная регистрации могут помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.
Согласно информации МВД РК, в настоящее время органами внутренних дел в рамках своей компетенции осуществляется постановка на дактилоскопический учет лиц, вовлеченных в уголовный или административный процессы (подозреваемых, обвиняемых, осужденных, подвергнутых административному аресту и др.).
Вместе с тем, ведомственный характер этих учетов не позволяет реализовать все современные возможности данного вида регистрации.
Фото: Бюро "Рысь"
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