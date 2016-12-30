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В Кыргызстане при обвале шахты погиб человек

30 декабря 2016, 17:00

Погибшему было 53 года.


В результате обвала в шахте города Сулюкта Баткенской области в Кыргызстане погиб человек.

Происшествие случилось 30 декабря в 7 часов утра. Погибшему было 53 года.

На место прибыли спасатели, которые вытащили тело из-под завалов и передали в морг Сулюкты.

Источник: Sputnik.

Фото: Азамат Айтбаев.

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