В Кыргызстане при обвале шахты погиб человек
30 декабря 2016, 17:00
Погибшему было 53 года.
В результате обвала в шахте города Сулюкта Баткенской области в Кыргызстане погиб человек.
Происшествие случилось 30 декабря в 7 часов утра. Погибшему было 53 года.
На место прибыли спасатели, которые вытащили тело из-под завалов и передали в морг Сулюкты.
Источник: Sputnik.
Фото: Азамат Айтбаев.
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