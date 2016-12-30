В Алматы трактор въехал в троллейбус
30 декабря 2016, 17:13
Сегодня утром в Алматы водитель трактора врезался в заднюю часть троллейбуса.
Авария произошла на пересечении проспекта Достык с улицей Абая. Водитель трактора не успел остановиться и врезался в троллейбус, который медленно поворачивал налево. Из-за дорожно-транспортного происшествия на этом участке образовался затор. Троллейбусы не могут продолжать движение и останавливаются перед местом аварии, сообщает motor.kz.
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