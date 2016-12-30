Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В Алматы трактор въехал в троллейбус

30 декабря 2016, 17:13

Сегодня утром в Алматы водитель трактора врезался в заднюю часть троллейбуса.


Авария произошла на пересечении проспекта Достык с улицей Абая. Водитель трактора не успел остановиться и врезался в троллейбус, который медленно поворачивал налево. Из-за дорожно-транспортного происшествия на этом участке образовался затор. Троллейбусы не могут продолжать движение и останавливаются перед местом аварии, сообщает motor.kz.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код