Четыре российских скелетониста отстранены из-за допинга на ОИ-2014

Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).





"Международный олимпийский комитет (МОК) проинформировал IBSF об открытии расследования по поводу нарушения антидопинговых правил во время соревнований на Олимпийских играх в Сочи. IBSF с 30 декабря временно отстранила четырех российских скелетонистов по подозрению в нарушении антидопинговых правил", - говорится в сообщении пресс-службы.





Отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года. Федерация бобслея России была проинформирована об этом решении. Имена отстраненных спортсменов не называются.





На Олимпийских играх в Сочи российские скелетонисты завоевали две награды: золото на счету Александра Третьякова и бронза у Елены Никитиной. Всего в соревнованиях участвовали шесть россиян - Третьяков, Сергей Чудинов, Никита Трегубов, а также Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, пишет ТАСС





После публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи. После этого Международный союз биатлонистов объявил о временном отстранении двух россиян, которыми являются Ольга Вилухина, на счету которой две серебряные награды Игр в Сочи, а также серебряный призер Олимпиады-2014 Яна Романова. Решение обнародовала и Международная федерация лыжных видов спорта, отстранившая шесть лыжников от стартов, в числе которых олимпийский чемпион Сочи Александр Легков и серебряный призер Игр Максим Вылегжанин.





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